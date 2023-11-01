Şanlıurfa'da Hafriyat Kamyonu Motosiklete Çarptı: 1 Ölü

ŞANLIURFA'da hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta duran sürücü Muhammed Ali Kaplan'ın (19) kullandığı motosiklete çarptı. Kaplan kaza yerinde hayatını kaybederken, kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 63 ABY 260 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duran Muhammed Ali Kaplan'ın kullandığı 63 AFB 515 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Kaplan kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk kontrolde Muhammed Ali'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Kaplan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Muhammed Ali Kaplan'ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ismi henüz kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)