Şanlıurfa'da hacı adaylarına eğitim verildi

Şanlıurfa İl Müftülüğü, hac farizasını yerine getirecek adaylar için Mevlana Celaleddin-i Rumi Camii'nde hac hazırlık kursu düzenledi. Eğitimde hac ibadetinin anlamı, önemi ve uygulanması hakkında bilgi verildi.

Şanlıurfa'da hac farizasını yerine getirebilmek için kutsal topraklara gidecek adaylara hac eğitimi verildi.

Şanlıurfa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen hac hazırlık kursu, Mevlana Celaleddin-i Rumi Camii'nde gerçekleştirildi.

İl Müftü Yardımcısı Abdulhamit Turgut tarafından verilen eğitimde hac ibadetinin anlamı, önemi ve uygulama aşamaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Katılımcılara kutsal yolculuk öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken, ibadetin manevi ve pratik yönleri üzerinde duruldu.

Yoğun katılımın olduğu programda hacı adaylarının soruları da yanıtlandı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
