Şanlıurfa'da huzur operasyonunda 41 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen "Güven ve Huzur" operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 53 sabit nokta ve 75 parkta "huzur" operasyonu gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında 10 bin 878 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ve 2 bin 747 aracın kontrolü yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalanırken, 5 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 36 mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denetimler sırasında 4 araç trafikten men edilirken, 216 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.