Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmada gözaltına alınan 20 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 135 bin TL, 2 bin 500 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.