Şanlıurfa'da asayiş uygulaması yapıldı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen genel huzur uygulamasında 912 polis ile 921 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 7 bin 154 kişi ve 252 iş yeri denetlendi, 55 aranan şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da 912 polisin katılımıyla gerçekleştirilen genel huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde 921 personelin katılımıyla genel huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Ekiplerce belirlenen noktalarda yapılan uygulama kapsamında 7 bin 154 kişi, bin 448 araç ve 252 iş yeri denetlendi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalanırken, 1 çalıntı araç ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca 63 araç sürücüsüne para cezası kesilirken 2 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
