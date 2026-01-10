Haberler

Şanlıurfa'da mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama: 3 ölü, 4 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonucu Suriyeli bir kadın ve iki torunu hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova İlçesi'nde mutfaktaki gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangın sonucu Suriye uyruklu Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho (11) ve bebek Arif Şeyho öldü, Berfin (11), Muhammed (10), Veyso (10) ve Ramazan Şeyho (36) ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yavuz Sultan Mahallesi'nde yaşandı. Suriyeli aile evde yemek yapıldığı sırada mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından de evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Zeynep Şeyho ve torunları Elif Şeyho ve bebek Arif Şeyho'nun öldüğünü belirledi. Yaralanan Berfin, Muhammed, Veyso ve Ramazan Şeyho ise ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı. 3'ü çocuk 4 yaralanın tedavileri ise hastanede devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu

Süper Kupa Fenerbahçe'nin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
11 gollü maçta tarihi skor

11 gollü maçta tarihi skor
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor