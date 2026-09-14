Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde foseptik çukuruna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde foseptik çukuruna düşen Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Bağlıca Mahallesi'nde bir Kedi, 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.
Vatandaşların uğraşılarına rağmen kurtarılamayan kedi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım talep edildi.
Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kediyi çukurdan çıkardı.
Kaynak: AA