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Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde foseptik çukuruna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde foseptik çukuruna düşen Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Bağlıca Mahallesi'nde bir Kedi, 6 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düştü.

Vatandaşların uğraşılarına rağmen kurtarılamayan kedi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım talep edildi.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kediyi çukurdan çıkardı.

Kaynak: AA
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