Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.F. ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. saklandıkları adreslerde yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.