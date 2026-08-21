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Karaköprü'de firari hükümlü yakalandı

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Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Karaköprü ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 10 kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü A.O. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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