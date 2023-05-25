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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı kontrollerde şüphe üzerine Ş.G'yi durdurdu.

Ekipler yaptığı inceleme Ş.G'nin dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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