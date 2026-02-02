Haberler

Şanlıurfa'da mısır silosuna düşen işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir mısır kurutma fabrikasında çalışan Suriyeli işçi N.R. (51), mısır dolu siloya düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili iş yeri sahibi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, çalıştığı fabrikada mısır dolu siloya düşen Suriyeli işçi N.R. (51) hayatını kaybetti. İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, dün gece, Açmalı Mahallesi'ndeki mısır kurutma fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan N.R., dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre derinliğindeki mısır dolu siloya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu işçi silodan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, N.R.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. N.R.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Adaya hiç gitmedim' demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası

"Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü

Düşme hattındaki takımı yenemeyince yine şovunu yaptı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı