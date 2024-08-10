Şanlıurfa'da fabrika çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir fabrikanın çatı tamirini yapan yabancı uyruklu işçi, dengesini kaybederek beton zemine düştü ve hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde fabrikanın çatısından düşen yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Tahılalan Mahallesi yakınlarındaki bir fabrikanın çatı tamirini yapan Sahar Edheni (40), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Edheni'nin hayatını kaybettiğini belirledi.