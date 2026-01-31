Haberler

Duvar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Duvar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Dede Osman Mahallesi'nde, yağmur sırasında bir evin damını çevreleyen duvar park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobilde hasar meydana gelirken, güvenlik kamerası görüntülerinde yoldan geçen bir kişinin son anda kurtulduğu görüldü.

ŞANLIURFA'da bir evin damını çevreleyen duvar, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda otomobilde hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde Dede Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan yağmur sırasında, park halindeki 33 KS 636 plakalı otomobilin üzerine tek katlı bir evin damını çevreleyen duvar devrildi. Otomobilin üzerine düşen briketler nedeniyle araçta hasar oluştu.

Bu arada olay, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında yoldan geçen bir kişinin son anda kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'a Türk golcü

Milli yıldızı Galatasaraylı yapıyorlar
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı

Son dalgada kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararI
Umut Bulut'tan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı

Yıllar sonra ses getirecek itiraf: Fenerbahçe'den 2 kez teklif aldım
Manchester City'den Kocaelispor'a transfer: 2,5 yıllık imza atıldı

Manchester City'den Süper Lig'e transfer
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu

Acı acı yakarışları kimse duymayınca acı son kaçınılmaz oldu