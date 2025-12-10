Haberler

Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan, evde dövüp ağır yaraladığı eşi Halime Bertan'ın öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.

  • Mehmet Bertan, eşi Halime Bertan'ı dövdükten sonra onu öldüğünü düşünerek olayı gizlemek için trafik kazası süsü verdi.
  • Doktorlar, Halime Bertan'ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığını ve şiddetli darp sonucu oluştuğunu belirledi.
  • Mehmet Bertan, jandarma tarafından gözaltına alındı ve Halime Bertan'ın yoğun bakımda hayati tehlikesi devam ediyor.

Akçakale'de Mehmet Bertan, evde ağır darbettiği eşi Halime Bertan'ın öldüğünü düşünerek olayı gizlemek için trafik kazası süsü vermeye çalıştı. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, doktorların uyarısı sonrası Mehmet Bertan gözaltına alındı.

"YARALARI KAZA DEĞİL DARP SONUCU OLUŞTU"

Olay, pazar günü Akçakale'ye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta Halime Bertan'ı baygın buldu. Bertan'ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü Mehmet Bertan'ın ise olayda yara almadığı belirlendi. Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan'ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan'ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. Bertan'ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma Mehmet Bertan'ı gözaltına aldı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Halime Bertan'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıWingchun07 null:

Asın bu tip adamları

Yorum Beğen262
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

yargısız infaz yapmayalım belki de hak etmişir, kocaya da sormak lazım

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme220
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Turk:

Senin dinin kitabin yok sen bir yaratiksin

yanıt89
yanıt11
Haber Yorumlarıesrefpasali:

INSANIN BIRINI DOVMESI nin aciklamasi olamaz, bosar gonderirsin, koyarsin kapinin onune, size, baciniza kiziniza yapilmasini istemediginizi, yapmayin...INSAN OLUN...

yanıt91
yanıt6
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dalga mı geçiyorsunuz , ne demek karısının da kusuru vardır. Onlar başımızın tacı , el ,omuz üstünde olması gereken insanlar. Kocanın gücü kadına mı yetiyor ,acizlik bu

yanıt38
yanıt6
Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

seni dogurana neler sormak lazımda neyse..

yanıt14
yanıt0
Haber YorumlarıFirat Tas:

Senin adın mücahid olamaz olsa olsa mücahİT olur

yanıt10
yanıt0
Haber YorumlarıDuran Turhan:

birileri hak etmiştir gibi kelime kullanmiş ama sonucta oda insan ne olursa olsun işine gelmiyorsa boşanirsin biter ama o şekilde yapmaya kimseye hak vermemiştir onuda ozaman polisler her tarafini kirsinlar ne olur yazik sonucta

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Netflix yıldızı ölümlü kazada suçunu kabul etti, Supacell'in yeni sezonunda olmayacak

Netflix yıldızı ölümlü kazayı itiraf etti: Kadrodan çıkarıldı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
title