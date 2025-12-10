Haberler

Dövdüğü eşinin öldüğünü zannedip olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan, eşi Halime Bertan'ı dövüp yaraladıktan sonra, hastaneye kaldırılan eşinin durumunu trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Jandarma, durumu değerlendirerek Mehmet Bertan'ı gözaltına aldı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde Mehmet Bertan (47), evde dövüp ağır yaraladığı eşi Halime Bertan'ın (46) öldüğünü düşününce, olayı gizlemek için trafik kazası gibi göstermeye çalıştı. Tarlaya giren araçta yaralı bulunan Halime Bertan hastaneye kaldırılırken, eşi ise gözaltına alındı.

Olay, pazar günü Akçakale'ye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta Halime Bertan'ı baygın buldu. Bertan'ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü Mehmet Bertan'ın ise olayda yara almadığı belirlendi. Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan'ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan'ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. Bertan'ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma Mehmet Bertan'ı gözaltına aldı.

Halime Bertan'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
