Pınar Bulunmaz'ın Şüpheli Ölümü… Savcılık, Esas Hakkındaki Mütalaasında Bulunmaz'ın Sanık Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet İstedi

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşi ile aracının içinde tartıştığı sırada ateşli silah yaralanması sonucu şüpheli şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz davasında, esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanık Rıdvan Bulunmaz'ın Pınar Bulunmaz'ı ruhsatlı silahıyla vurarak öldürdüğü belirtilerek "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı, Pınar Bulunmaz'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcılık, sanık Rıdvan Bulunmaz'ın eşini ruhsatlı silahıyla vurarak öldürdüğünü belirterek "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Olay günü maktul Pınar Bulunmaz ile sanık Rıdvan Bulunmaz arasında tartışma yaşandığı belirtilen mütalaada, sanığın aracıyla ikametinin önünde beklediği sırada eşi olan maktulün evden çıkarak koşarak uzaklaştığı, sanığın da araçla maktulü takip ettiği ve ardından maktulü aracına bindirdiği aktarıldı. Savcılık değerlendirmesinde, sanık Rıdvan Bulunmaz'ın araç içerisinde kendisine ait taşıma ruhsatlı silahla Pınar Bulunmaz'a ateş ettiği, maktulün göğüs bölgesinden vurulduğu kaydedildi. Maktulün ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"İntihar iddiası hayatın olağan akışına uygun değil"

Mütalaada, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu kapsamında "eşe karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtildi. Sanığın savunmalarında maktulün intihar ettiği yönünde beyanda bulunduğunu hatırlatan mütalaada, maktulün söz konusu eylemi evde gerçekleştirebilecekken evden çıkarak olayın meydana geldiği yere gitmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi.

"Maktulün intihara meyilli olduğuna ilişkin bir tespit bulunmadı"

Ayrıca, sanığın maktulün kendisini silahla vuracağını telefonla söylediğini iddia etmesine rağmen, sanığın ikamete gelmesini beklemesini gerektirir bir durumun bulunmadığına dikkat çekildi. Dosyadaki tanık beyanlarında da maktulün intihara meyilli olduğuna ilişkin bir tespit bulunmadığı kaydedildi. Bu gerekçelerle savcılık, sanığın intihar savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirerek atılı suçu işlediğinin sabit olduğu kanaatine varıldığını bildirdi.

Mahkeme heyetinin, mütalaaya karşı savunmaların alınmasının ardından 6 Mart'ta görülecek duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

"Ölüm intihar ile açıklanamaz" değerlendirmesi

Dosyaya geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan mütalaa raporu girmişti.

Raporda, Bulunmaz'ın intihar etmediği kaydedilerek, "Olayın seyri, mağdurun ruhsal durumu ve davranış örüntüsü değerlendirildiğinde; gerek klasik anlamda gerekse psikolojik etkiyle yönlendirilmiş intihar senaryolarının bu vakada geçerli olmadığı, ölümün, intihar ile açıklanamaz nitelikte olduğu" değerlendirmesi yapılmıştı.

Kaynak: ANKA