Şanlıurfa'da yalnız yaşayan yaşlı kadın akıma kapıldı

Şanlıurfa'da bir evde devrilen elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalışan 70 yaşındaki Suriye uyruklu kadın, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da, evde devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangını su dökerek söndürmeye çalışan Suriye uyruklu Fatma El Fettah (70), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan Fatma El Fettah, odada ısınmak için kullandığı elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan alevlere suyla müdahale etmek istedi. Bu sırada elektrik akımına kapılan El Fettah yere yığıldı. Evden yükselen dumanları fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma El Fettah'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
