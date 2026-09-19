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Şanlıurfa'da elektrik ustası Ahmet Çakallı, 5 metreden düşerek hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da elektrik ustası Ahmet Çakallı, 5 metreden düşerek hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da bir çiftliğin elektrik tesisatını döşeyen Ahmet Çakallı (57), 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri öldüğünü belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da bir çiftliğin elektrik tesisatını döşediği sırada 5 metre yükseklikten düşen Ahmet Çakallı (57), hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Bir çiftlikte elektrik tesisatı döşeyen Ahmet Çakallı, çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakallı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ahmet Çakallı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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