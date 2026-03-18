Haberler

8 katlı binanın elektrik panosu patladı; bina tahliye edildi

8 katlı binanın elektrik panosu patladı; bina tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosunun patlaması sonucu 3 kişi yoğun dumandan etkilendi. Bina tahliye edildi, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

ŞANLIURFA'da 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosu patladı. 3 kişi yoğun dumandan etkilenirken; bina tahliye edildi.

Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'ndeki 8 katlı binada meydana geldi. Binanın girişinde bulunan elektrik panosu, aşırı yüklenme nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından yükselen duman kısa sürede binayı sardı. Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri, dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan bazı vatandaşları da merdivenle tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Tarihi maç öncesi Galatasaray taraftarını kara kara düşündüren istatistik

Tarihi maç öncesi moralleri bozan istatistik
BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var

BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü

Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra camdan düştü
Görüşmeye damga vuran hareket

Görüşmeye damga vuran hareket
İran, Mossad casusunu idam etti

Savaştaki İran durmuyor! İdam edildi