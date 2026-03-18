8 katlı binanın elektrik panosu patladı; bina tahliye edildi

ŞANLIURFA'da 8 katlı binanın girişindeki elektrik panosu patladı. 3 kişi yoğun dumandan etkilenirken; bina tahliye edildi.

Olay, gece saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'ndeki 8 katlı binada meydana geldi. Binanın girişinde bulunan elektrik panosu, aşırı yüklenme nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından yükselen duman kısa sürede binayı sardı. Yoğun duman nedeniyle panik yaşayan bina sakinleri, dışarı çıktı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada mahsur kalan bazı vatandaşları da merdivenle tahliye etti. Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı