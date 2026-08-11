Halfeti'de Elektrik Akımı: Belediye Çalışanı Ağır Yaralı
Şanlıurfa Halfeti'de belediye garajındaki süs havuzuna serinlemek için giren belediye çalışanı Muhammet Yılmaz, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan belediye çalışanı ağır yaralandı.
Serinlemek için belediye ait araçların bulunduğu garajdaki süs havuzuna giren Muhammet Yılmaz elektrik akımına kapıldı.
Çevredekiler tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA