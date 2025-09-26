Şanlıurfa'da Dijital Gençlik Merkezi Açıldı

Şanlıurfa'da, Dijital Gençlik Merkezi (DİGEM) törenle hizmete açıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerinin yanında genç nüfus potansiyelinin yüksek bir şehir olduğunu belirtti.

Burada yürütülecek projeler sayesinde gençlerin yapay zeka, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi alanlarda bilgi sahibi olacaklarını ifade eden Vilcinskas, şöyle konuştu:

"İş birliğimiz sayesinde Şanlıurfa'ya çevre, rekabet gücü, eğitim ve tarım gibi birçok alanda destek sağladık. Şanlıurfa için neden böyle bir yatırımı yapıyoruz? Öncelikle gençlere yatırım yapmak son derece önemli olduğu için. Şanlıurfa potansiyeli yüksek ve gelecek vadeden geniş bir genç nüfusa sahip. Bu gençlere eğitim, dijital beceriler ve fırsatlar sunarak sadece onların geleceğine değil, şehrin ve ülkenin geleceklerine de yatırım yapıyoruz. Genç işsizliğinin acil bir sorun olduğunu biliyoruz. Ancak doğru fırsatlarla gençler inovasyon ve olumlu değişimin itici gücü haline gelebilirler. Bu proje Şanlıurfa'da hiçbir gencin özellikle kadınların geride kalmamasını sağlayarak bu soruna zamanında ve güçlü bir yanıt vermektedir. Avrupa Birliği olarak bu çabalara katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz."

UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic de bu projeyle gençlerin donanımlı bir hale gelmesini amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında Türkiye genelinde 45 dijital gençlik merkezi oluşturulduğunu aktaran Dragisic, "Gençlerin yenilikçiliğini ve girişimciliğini teşvik ederken belediyelerin bu hizmetleri uzun vadede sürdürebilmeleri için kapasitelerini güçlendirmeye devam ediyoruz." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan ise Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerin başında gelen Şanlıurfa'da bu projenin hayata geçirilmesinin kendileri açısından çok önemli olduğunu belirterek proje içerisinde yer alan paydaşlara teşekkür etti.

TBB Projeler ve Finans Müdürü Fikret Gültekin de gençlerin geleceğin meslekleri ve etkinlikleri konusunda farkındalığı arttırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar DİGEM'in açılışını yaptı.