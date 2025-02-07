Şanlıurfa'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı
Şanlıurfa Valiliği'nin organizasyonunda düzenlenen anma etkinliğinde mevlit okutuldu, dua edildi ve Cuma namazı kılındı.
Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.
Şanlıurfa Valiliği'nin organizasyonunda Dergah Camisi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen anma etkinliğinde mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Mevlit programının ardından cuma namazı kılındı.
Mevlit programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı.
Namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.