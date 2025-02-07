Sahte içki kabusu büyüyor! İstanbul ve Ankara'da 103 can kaybı

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi

Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi

Şanlıurfa'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Şanlıurfa'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valiliği'nin organizasyonunda düzenlenen anma etkinliğinde mevlit okutuldu, dua edildi ve Cuma namazı kılındı.

Şanlıurfa'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nin organizasyonunda Dergah Camisi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen anma etkinliğinde mevlit okutuldu, Kur'an-ı Kerim okundu, depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Mevlit programının ardından cuma namazı kılındı.

Mevlit programına, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da katıldı.

Namaz sonrası vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
img

Sahte alkolden ölen adamın annesi uyardı
img

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
img

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Bunları sakın yemeyin! Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı

Hamburger ve lahmacundan çıkanlar mide bulandırdı
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
İtalyan devi Osimhen'e kancayı attı

Galatasaraylıları kahredecek haber
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.