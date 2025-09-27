Haberler

Şanlıurfa'da Depoda Yangın

Şanlıurfa'da Depoda Yangın
Siverek ilçesinde bir manava ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde plastik kasaların bulunduğu depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayvanat Mahallesi'nde bir manava ait depoda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Depoda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
