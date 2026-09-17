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Şanlıurfa'da denetimlerde 315 kilogram bozuk et ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen 315 kilogram bozulmuş et ve tarihi geçmiş 980 ürüne el konuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen 315 kilogram bozulmuş et ve tarihi geçmiş 980 ürüne el konuldu.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Ulubağ Mahallesi'ndeki bir kasapta yapılan denetimlerde, 163 kilogram tarihi geçmiş ve izlenebilirliği bulunmayan tavuk eti ile 152 kilogram bozulmuş kırmızı et tespit edildi. İşletmeye 105 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, okul kantinlerinde ve ilçe kırsalındaki Çamlıdere Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 980 ürüne el konuldu. İşletmelere cezai işlemler uygulandı.

Kaynak: AA
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