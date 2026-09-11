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Şanlıurfa’da DEAŞ’a operasyon: 7 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’da DEAŞ’a operasyon: 7 şüpheli tutuklandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yaklaşık 16,5 milyon liralık işlem hacmi üzerinden finansman sağladıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda 6,5 kilogram sarrafiye altın, 432 bin lira ve 132 bin dolar ele geçirildi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yaklaşık 16,5 milyon liralık işlem hacmi üzerinden finansman sağladıkları belirlenen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda 6,5 kilogram sarrafiye altın, 432 bin lira ve 132 bin dolar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik çalışma başlattı.

MASAK ve HTS incelemeleri sonucunda, örgüt kapsamında mal varlıkları dondurulan kişilere para aktardıkları ve yaklaşık 16,5 milyon liralık işlem hacmiyle DEAŞ'a finansman sağladıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 50 fişek, 6,5 kilogram sarrafiye altın, 432 bin lira ve 132 bin dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, biri hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA
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