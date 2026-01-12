Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 17 yasaklı yayın ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayanlara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Adreste yapılan aramada 17 yasaklı yayın ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel