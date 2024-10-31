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Şanlıurfa'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Anaokulu Açıldı

Şanlıurfa'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Anaokulu Açıldı
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Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan anaokulunun açılışı törenle gerçekleştirildi. Vali Hasan Şıldak, derneğin eğitim alanında yaptığı katkılara değinirken, sanatçı Gülben Ergen çocukların eğitimine vurgu yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaptırılan anaokulu törenle açıldı.

Karacadağ eteklerinde bulunan kırsal Karakeçi Mahallesi'ndeki Çocuklar Gülsün Diye BTF Anaokulunun açılışında konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kente yeni bir okulun daha kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulun yapımındaki desteğinden dolayı derneğin kurucusu ve başkanı Gülben Ergen'e teşekkür eden Şıldak, sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanında ön ayak olmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Sanatçı Gülben Ergen ise okulun yapımını üstlenen firma ve diğer emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çocukların canı yanmasın, çocuklar öldürülmesin. Çocuklar okul öncesi eğitimle, sevgiyle, saygıyla, şefkatle büyüsün, çocuklarımıza iyi bakalım." dedi.

Ergen, türküler eşliğinde çocuklarla halay çekti.

Vali Şıldak, Ergen ile protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri okulu gezip öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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