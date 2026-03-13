Şanlıurfa'da damdan düşen çocuk ağır yaralandı
Eyyübiye ilçesinde evinin damına çıkan 14 yaşındaki A.A., dengesini kaybederek yere düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.A.'yı hastaneye kaldırdı.
Kırsal Keskin Mahallesinde evinin damına çıkan A.A. (14), dengesini kaybederek yaklaşık zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan A.A. yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Dikeç