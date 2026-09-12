Şanlıurfa'da cinayet zanlısı, saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, "kasten öldürme" suçuna ilişkin aranan şüpheli, saklandığı evin gizli bölmesinde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanması, suçluların adalete teslim edilmesi konusunda polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 2023'te Viranşehir'de gerçekleşen "kasten öldürme" suçunun faili olduğu belirlenen ve 5 ayrı suçtan aranan zanlının saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda zanlı, saklandığı evin gizli bölmesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının yakalandığı operasyona ilişkin paylaşılan görüntüde, duvardan gizli bir bölmenin açıldığı ve şüphelinin saklandığı yer görülüyor.

Kaynak: AA