Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ayvanat Mahallesi'nde husumetli aileler arasında çıkan tartışma, bir süre sonra silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada Nusret Banka (41), Nesih Göreke (42) ve Salih Yeçtekin yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi ve Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA