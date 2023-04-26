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Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Abdalağa Mahallesi'nde S.D. ile oğlu Y.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine babasını bıçakla yaralayan Y.D. olay yerinden kaçtı.

S.D, çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Y.D'yi gizlendiği evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının polisteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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