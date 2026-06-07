Suruç'ta Biçerdöverin Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde arpa hasadı sırasında düştüğü biçerdöverin altında kalan Ekrem Arslan (44) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Arpa hasadı sırasında Ekrem Arslan, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip biçerdöverden düştü. Bu sırada Arslan, düştüğü biçerdöverin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ekrem Arslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı