Görümce dehşeti! Eski yengesini akaryakıt istasyonunda bıçakladı
Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda 2 yıl önce eşinden boşanan kadın eski görümcesi ve kayınbiraderiyle karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışmada görümce, eski yengisini bacağından bıçaklayarak yaraladı.

  • Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda G.K., eski yengesi İ.B.U.'yu bacağından bıçakla yaraladı.
  • G.K., olay sırasında İ.B.U.'nun otomobilinin dikiz aynalarını kırarak araca zarar verdi.
  • İ.B.U., hastanede tedavisinin ardından polise şikayette bulundu ve polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre; 2 yıl önce H.K.'den boşanan 1 çocuk annesi İ.B.U. (26), bulunduğu akaryakıt istasyonunda eski görümcesi G.K. ile eski kayınbiraderi N.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı.

GÖRÜMCE, ESKİ YENGESİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi ile G.K., yanında bulunan bıçakla İ.B.U.'yu bacağından yaraladı, ardından otomobilin dikiz aynalarını kırarak araca zarar verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan İ.B.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YARALI KAIDN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastanede tedavisinin ardından polis merkezine giden İ.B.U., şikayetçi oldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

