Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü

Şanlıurfa'da, evine dönerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki Adem Dayık, hastanede hayatını kaybetti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA'da evine giderken sokakta önünü kesen kişi tarafından boğazından bıçaklanan Adem Dayık, (20) yaşamını yitirdi.

Olay, gece geç saatlerde 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir süre takip ettiği Adem Dayık'ın önünü evine giderken kesti. Taraflar arasında çıkan tartışmada saldırgan, Dayık'ı boğazından bıçakladı. Şüpheli kaçarken, Adem Dayık kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dayık, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Adem Dayık, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Dayık'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Antalya Demre'de korkutan deprem

Antalya'da korkutan peş peşe iki deprem
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk'un korktuğu başına geldi

Korktuğu başına geldi!

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Türkiye’yi hedef almıştı: Tepkiler geri adım attırdı

Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi

Bakanlık düğmeye bastı! Yemek sipariş platformlarında yeni dönem
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Musk'tan bomba seçim yorumu: Soros örgütü Macaristan’ı ele geçirdi

Dünyanın konuştuğu seçim için Elon Musk'tan gündem yaratacak yorum