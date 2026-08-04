Haberler

Şanlıurfa'da Otobüs Terminalinde Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Otobüs Terminalinde Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı; soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alındı.

Kavga akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum

Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı

Numan Kurtulmuş da imzayı attı
Arda Turan 5 gol attıkları maçın ardından takımını eleştirdi! İşte o sözler

5 gol atıp şov yaptıkları maçın ardından takımına çıkıştı
Sturm Graz teknik direktörü Ingolitsch'ten Kadıköy atmosferi için dikkat çeken sözler

Kadıköy için neler dedi neler
Rusya’da paraşütçü gösteri sırasında yere çakılarak hayatını kaybetti

Uçaktan ölüme uçtu! Dehşet anları kamerada
Victor Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı

Osimhen'e gelen dev teklifler ortaya çıktı
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?