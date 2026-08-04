Şanlıurfa'da Otobüs Terminalinde Taşlı, Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına alındı.

Kavga akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı