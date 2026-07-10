Depoyu saran yangına TOMA'larla müdahale

ŞANLIURFA'da bir besi çiftliğinin saman ve yem dolu deposunda çıkan yangına, TOMA'larla müdahale edildi. Tüm depoyu saran yangın, ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı.

Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki kırsal Şenocak Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde, saman ve yem balyalarının bulunduğu depoda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, çiftlik çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. İlçe belediyeler ile İl Jandarma Komutanlığı da çalışmalara destek verdi. İlçe belediyeleri 9 araç ve 15 personel görevlendirirken, jandarma da 4 TOMA'yı bölgeye sevk etti. TOMA'ların kullanıldığı çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalar sürerken, bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı