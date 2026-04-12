Şanlıurfa'da belediye işçisi ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'da belediye işçisi köprülü kavşak çalışmaları sırasında ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Evren Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmaları sırasında, bir belediye personelinin iş makinesiyle bölgedeki ağaçlara zarar verdiği tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Belediyemizin çevreye duyarlı hizmet anlayışı ve doğaya saygı ilkeleriyle bağdaşmayan bu üzücü olayla ilgili olarak, söz konusu personel hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Yaşanan konuyu hassasiyetle takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.