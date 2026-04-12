Şanlıurfa'da belediye işçisi ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı

Güncelleme:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşak çalışmaları sırasında ağaçlara zarar veren bir belediye işçisinin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Olayla ilgili idari tahkikat başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Evren Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmaları sırasında, bir belediye personelinin iş makinesiyle bölgedeki ağaçlara zarar verdiği tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Belediyemizin çevreye duyarlı hizmet anlayışı ve doğaya saygı ilkeleriyle bağdaşmayan bu üzücü olayla ilgili olarak, söz konusu personel hakkında derhal idari tahkikat başlatılmış, soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır. Yaşanan konuyu hassasiyetle takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
500

ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Tüm şehir kenetlendi: Süper Lig'e çıkıyorlar
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Hastane yolunda felaket! Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama