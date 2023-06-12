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Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Şanlıurfa'da baraj gölüne giren çocuk boğuldu

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'ne giren çocuk boğuldu.

Arıkök Mahallesi'ndeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında oynayan Ziya Kaya (13) göle girdi.

Kaya'nın bir süre sonra gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Dalgıç polisler, yaklaşık 1 saat süren aramalarının ardından Kaya'nın cesedine ulaştı.

Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA / İsmail Ercan - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk Ziya Kaya Şanlıurfa Güncel Haberler

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