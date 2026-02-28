Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Eyyübiye ilçesinde, evinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybeden 5 yaşındaki M. Y., yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen durumunun ciddi olduğu bildirildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kırsal Özlü Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oyun oynayan M. Y. (5), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü.
Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın