Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Eyyübiye ilçesinde, evinin balkonunda oyun oynarken dengesini kaybeden 5 yaşındaki M. Y., yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Çocuk, hastaneye kaldırılmasına rağmen durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kırsal Özlü Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oyun oynayan M. Y. (5), dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü.

Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

