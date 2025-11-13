Şanlıurfa'da Bakıma Muhtaç Engelli Vatandaş Uygun Kuruma Yerleştirildi

Şanlıurfa Valiliği, bakıma muhtaç engelli bir vatandaşın uygun bir kuruma yerleştirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bakıma muhtaç engelli bir vatandaşın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali Hasan Şıldak'ın talimatıyla Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Haliliye Sosyal Hizmet Merkezi tarafından görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan değerlendirmede vatandaşın ileri yaş ve sağlık sorunları nedeniyle özel bakıma ihtiyaç duyduğu, eşi ve çocuklarının bakımını üstlenmekte zorlandığı tespit edildi. Zor şartlar altında yaşamını sürdürdüğü anlaşılan vatandaşın yaşına ve sağlık durumuna uygun bir kuruluşa yerleştirilmesine karar verildi. Gerekli işlemleri tamamlanan engelli vatandaşımız aynı gün en uygun kuruluşa yerleştirildi."