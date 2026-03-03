Haberler

Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları

Güncelleme:
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 'Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum' projesi kapsamında tüm ilçelerde ikna ekipleri oluşturarak bağımlıların tedavi süreçlerine katılmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Umuda kapı açıyorum hayata tutunuyorum projesi" kapsamında tüm ilçelerde ikna ekipleri oluşturulduğunu bildirdi.

Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile İl Müftülüğü personelinden oluşan 80 kişilik ekibin Şubat ayı itibarıyla sahada görev yapmaya başladığını belirtti.

İkna ekiplerinin, bağımlı vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek bağımlıların tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine katılmaya teşvik edildiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

"Göreve başladıkları günden itibaren bir aylık dönemde ikna ekiplerimiz, 110 bağımlı vatandaşımızla görüşme gerçekleştirmiş, bu kişilerin 56'sının projeye dahil edilmesini sağlamıştır. Şu anda 38 kişi proje kapsamında tedavi görmektedir. İkna ekiplerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca her ilçemizde Kaymakamlık bünyesinde bir personelimiz proje sorumlusu olarak görevlendirilmiştir. Yapılan yeni düzenlemeyle, projenin bütün ilçelerimize duyurulması ve ilimizin her köşesindeki bağımlı vatandaşlarımıza ulaşılarak onların projeye dahil edilmesini hedefliyoruz. Uyuşturucu ile mücadele bir vatan görevidir."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
Haberler.com
500

