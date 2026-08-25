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Şanlıurfa'da Bagajda Yolculuk Faciası: Ani Fren Genci Yola Savurdu

Şanlıurfa'da Bagajda Yolculuk Faciası: Ani Fren Genci Yola Savurdu
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Şanlıurfa'da hareket halindeki bir otomobilin bagajında oturan iki gençten biri, sürücünün ani fren yapması sonucu yola düştü ve aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; genç, kazadan sonra hiçbir şey olmamış gibi araca binip uzaklaştı.

ŞANLIURFA'da hareket halindeki otomobilin bagajında oturan 2 gençten biri, sürücünün ani fren yapması sonucu yola düştü ve aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi 2348'inci Sokak'ta meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 2 genç, tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Sürücünün hızla ilerlediği sırada ani fren yapması üzerine gençlerden biri yola savruldu. Yere düşen genç, aynı otomobilin altında kalmaktan son anda kurtularak ölümden döndü. Yürekleri ağza getiren o anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan kazanın ardından ezilmekten son anda kurtulan genç ayağı kalkıp hiçbir şey olmamış gibi arkadaşının kullandığı araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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