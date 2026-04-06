Şanlıurfa'da Baba-Oğul Felhanlar Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında Adnan Felhan (43) ve oğlu İsmail Felhan (24) yaşamını yitirdi. Aile, hipodroma gitmek üzere yola çıkarken kaza geçirdi.
Yazı işleri müdürlerine
Haberimizde yaşamını yitiren İsmail Felhan'ın 44 olduğu belirtilen yaşı, kaynağından 24 olarak düzeltilmiştir.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Adnan Felhan (43) ile İsmail Felhan'ın (24) baba- oğul olduğu belirtildi. Ayrıca Felhan ailesinin, binicilikle uğraştıkları ve kaza sırasında hipodroma gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı