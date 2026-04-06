Şanlıurfa'da Baba-Oğul Felhanlar Hayatını Kaybetti

Yazı işleri müdürlerine

Haberimizde yaşamını yitiren İsmail Felhan'ın 44 olduğu belirtilen yaşı, kaynağından 24 olarak düzeltilmiştir.

ÖLENLER BABA- OĞUL

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren Adnan Felhan (43) ile İsmail Felhan'ın (24) baba- oğul olduğu belirtildi. Ayrıca Felhan ailesinin, binicilikle uğraştıkları ve kaza sırasında hipodroma gitmek üzere yola çıktıkları bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı