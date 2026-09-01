Şanlıurfa'da Av Tüfeği Faciası: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde av tüfeğiyle oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti.
Kırsal Ovacık Mahallesi'nde Muhammed Haçım Şikak (10), evin yanındaki bir depoda ailesine ait olduğu değerlendirilen av tüfeğiyle oynamaya başladı.
Bu sırada silahın ateş alması sonucu yaralanan çocuk, ailesi tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şikak kurtarılamadı.
Kaynak: AA