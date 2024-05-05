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Şanlıurfa'da Asayiş ve Trafik Denetimi

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekipleri, Hal Kavşağı ve Eski Yapıkredi Kavşağı'nda asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. 210 araç ve 315 kişi incelenirken, 2 araç cezalandırıldı, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu ve 2 aranan kişi yakalandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde emniyet ekipleri, asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Hal Kavşağı ve Eski Yapıkredi Kavşağı'nda gerçekleştirilen asayiş ve trafik kontrollerinde, 210 araç ve 315 kişi incelendi. Ayrıca Sahil Caddesi'nde bulunan işletmelerde de denetimler yapıldı.

Uygulamalar sonucunda, trafik kurallarını ihlal eden 2 araç cezalandırılırken, 1 sürücünün ehliyetine el konuldu, aranan 2 kişi de yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa trafik Güvenlik Trafik Güncel Haberler

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