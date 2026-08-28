Şanlıurfa'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Eyyübiye ilçesinde yol kenarındaki otomobil ve arazide hareketsiz yatan kişi ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde arazide erkek cesedi bulundu.
Mobilyacılar Sitesi yakınlarındaki yolun kenarında park edilen 27 L 1921 plakalı otomobil ile arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Erkek cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA