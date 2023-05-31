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Şanlıurfa'da aranan zanlılar yakalandı

Şanlıurfa'da aranan zanlılar yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki zanlı gözaltına alındı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki zanlı gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce ilçe merkezinde yapılan kontrollerde, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla aranan F.T. ile "taksirle birden fazla kişinin yaralanması" olayından aranan M.Ö. ekiplerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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