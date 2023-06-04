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Şanlıurfa'da altyapı çalışmasında bulunan havan mermisi imha edildi

Şanlıurfa'da altyapı çalışmasında bulunan havan mermisi imha edildi

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde altyapı çalışması esnasında bulunan havan mermisi imha edildi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde altyapı çalışması esnasında bulunan havan mermisi imha edildi.

Alınan bilgiye göre, sınıra yakın konumda bulunan 15 Temmuz Mahallesi'nde altyapı için kazı yapan elektrik ekibi, havan mermisi buldu.

Durumun polise bildirilmesi sonrası bölgeye gelen ekipler, patlamamış ve eski olduğu değerlendirilen havan mermisini imha etti.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

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