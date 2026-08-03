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Şanlıurfa'da Şantiye Şefi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akıma kapılan şantiye şefi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akıma kapılan şantiye şefi hayatını kaybetti.

Beyali Mahallesi yakınlarındaki asfalt şantiyesinde çalışan Mustafa Demirkan (55), kontroller sırasında elektrik panosundaki kablolara temas etti.

Akıma kapılan ve ağır yaralanan Demirkan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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