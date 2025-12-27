Haberler

Şanlıurfa'da bir kişi, eşini ve oğlunu öldürdü

Şanlıurfa'da bir kişi, eşini ve oğlunu öldürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını ve oğlunu tabancayla öldürdü. Olay sırasında yaralanan anne ve oğlu hastaneye sevk edilirken yolda yaşamlarını yitirdi. Jandarma, saldırganı olay yerinden kaçarken yakaladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısı ile oğlunu tabancayla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Sislice Mahallesi'nde R.S. (65) ile eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine R.S, tabancayla oğluna ve eşine ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor

Denizi olmayan ilde üretilip Rusya ve Japonya'ya satıyor
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik